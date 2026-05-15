Siyaset dünyası, Bülent Arınç ve Semih Yalçın arasındaki sert polemiğin yeni perdesine tanıklık ediyor. Arınç’ın KHK’lılar ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin son dönemdeki çıkışlarına yönelik değerlendirmeleri sonrası başlayan tartışma, Yalçın’ın yayımladığı zehir zemberek açıklamayla kişisel bir hesaplaşmaya dönüştü.
"Enaniyet ve büyüklük kompleksi açığa çıktı"
Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada Arınç’ın "bilge politikacı" maskesi taktığını iddia ederek, "Eski Meclis Başkanının yüreğinde gizlediği kibir ve gizli şirk açığa çıktı. Şişkin egosu, bir politik iğnenin batmasıyla parti balonu gibi patladı" ifadelerini kullandı. Arınç’ın eleştirilere siyasi değil, şahsi hakaretlerle cevap verdiğini savunan Yalçın, Arınç için "gece gündüz günah işleyen" manasına gelen "Fâsıkü’l leyl ü ve’n-nehar" sıfatını kullandı.
Arınç’ın üslubunu "rezil" olarak nitelendiren Yalçın, her iki ismin de yaşadığı evlat acısına atıfta bulunarak, "Böyle hassas bir konuda bile ruhunun derinliklerindeki garez ve kini kusmaktan kendini alamadı. Belden aşağı vurmayı yeğledi" dedi. Arınç’ın isminin anlamı olan "yüksek, yüce" sıfatına liyakat gösteremediğini öne süren Yalçın, Arınç’ın şikayet merci olarak gördüğü makamlara sığınarak küçüldüğünü iddia etti.
"Şeytanın oyuncağı oldu"
Açıklamasının sonunda Arınç’ın gerçek karakterinin kamuoyunca öğrenildiğini belirten Semih Yalçın, "Nifak ve fitnenin bir siyasetçiyi nasıl şeytanın oyuncağı haline getirdiğini ibretle müşahede ettik" diyerek polemiği daha da alevlendirdi. Arınç cephesinden bu ağır ithamlara nasıl bir cevap geleceği ise merak konusu.