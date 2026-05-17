Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Dara’nın seslendirdiği "Bangaranga" şarkısıyla tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanan Bulgaristan’da, zafer coşkusu devam ederken akıllara ülkenin yaşadığı finansal sorunlar geldi.

Yarışmanın hemen ardından uluslararası basında ve Eurovision kulislerinde, ülkenin gelecek yıl düzenlenecek organizasyona ekonomik nedenlerle ev sahipliği yapamayabileceği iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Yabancı medya ve sosyal medyada yer alan analizlere göre, ev sahipliği önündeki en büyük engel Bulgaristan'ın genel ekonomik durumundan ziyade, resmi yayıncı kuruluş BNT’nin (Bulgaristan Ulusal Televizyonu) içinde bulunduğu kronik bütçe krizi.

Eurovision organizasyonunun gerektirdiği milyonlarca euroluk devasa sahne prodüksiyonu, güvenlik, lojistik ve ağırlama maliyetlerini BNT'nin tek başına karşılamasının imkansız olduğu belirtiliyor.

YARIŞMADAN DEFALARCA ÇEKİLMİŞTİ

Bulgaristan, geçmiş yıllarda da BNT'nin yaşadığı finansal darboğazlar ve borç yükü nedeniyle yarışmadan defalarca çekilmek zorunda kalmıştı. Ülke; bütçe yetersizlikleri sebebiyle 2014, 2015, 2019 ve son olarak 2023, 2024, 2025 yıllarında düzenlenen yarışmalara katılım sağlayamamıştı.

Finansal krizlerin ardından bu yıl yarışmaya geri dönen ve birincilik ipini göğüsleyen ülkenin, 2027 için nasıl bir bütçe planlaması yapacağı merak konusu oldu.

HÜKÜMET 30 MİLYON BÜTÇE AYIRMASI GEREKİYOR

Avrupa basınında, Bulgaristan hükümetinin ülkenin uluslararası prestiji ve turizm tanıtımı adına devreye girmesi beklendiği yazılıyor. Uzmanlar, organizasyonun gerçekleşebilmesi için hükümetin yaklaşık 30 milyon euroluk bir hibe veya ek bütçe onaylaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Finansal sorunların yanı sıra, başkent Sofya’daki en büyük kapalı salon olan Arena Sofia’nın, Eurovision’un ağır tavan yükü ve teknik prodüksiyon standartlarını karşılayıp karşılayamayacağı da lojistik bir soru işareti olarak tartışılıyor.

BULGARİSTAN EV SAHİPLİĞİ'NDEN ÇEKİLİRSE NE OLUR?

Avrupa Yayın Birliği (EBU) kuralları gereği, kazanan ülkenin ev sahipliği yapamaması durumunda organizasyon başka bir ülkeye devrediliyor. Bulgaristan'ın olası bir geri çekilme kararı alması halinde iki senaryo ortaya çıkıyor.

Yarışmayı ikinci sırada tamamlayan İsrail, kurallar gereği ev sahipliği için ilk teklif götürülecek ülkeler arasında yer alıyor. Ancak protestolar, jeopolitik riskler ve güvenlik endişeleri, bu ihtimali zayıflatabilir.

Bir başka seçenek ise geçmiş dönemlerde benzer krizlerde (örneğin Ukrayna'nın kazandığı ancak İngiltere'nin üstlendiği 2023 organizasyonunda olduğu gibi) dev prodüksiyon bütçelerine ve hazır salon altyapılarına sahip olan Birleşik Krallık (BBC) veya İtalya (RAI) gibi ülkelerin "kurtarıcı ev sahibi" olarak devreye girmesi en güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Bulgaristan cephesinden henüz resmi bir çekilme açıklaması gelmezken, gözler önümüzdeki günlerde BNT ve Bulgaristan hükümetinin EBU’ya sunacağı resmi güvence mektubuna çevrilmiş durumda.