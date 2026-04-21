Dünya Sağlık Örgütü, 2050 yılına kadar 150 milyon insanın demans pençesine düşeceği konusunda uyarırken, Japon bilim insanları buzdolabımızdaki "beklenmedik" müttefiki deşifre etti.

JAGES araştırma programı kapsamında 65 yaş üstü 8 bin gönüllüyü yıllarca takip eden uzmanlar, peynir tüketenlerin bilişsel fonksiyonlarının çok daha keskin kaldığını saptadı.

Sır 'K2 vitamini'ndeymiş

Bilim insanları peynirin bu nörolojik "süper gücünü" tek bir nedene bağlamıyor. Araştırmaya göre peynir, beyni 3 koldan koruma altına alıyor:

Damar Esnekliği (K2 Vitamini): Peynirdeki K2 vitamini, atardamarların kireçlenmesini önleyerek beyni besleyen damarların esnek kalmasını sağlıyor. Bu da vasküler demansa karşı en güçlü savunma hattımız.

Hücresel Kalkan (Biyoaktif Peptitler): Fermantasyon sırasında açığa çıkan küçük moleküller, nöronların bozulmasını hızlandıran iltihaplanma ve oksidatif strese karşı adeta bir kalkan görevi görüyor.

Bağırsak-Beyin Hattı: Özellikle Camembert gibi yıllandırılmış ve küflü peynirler, bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde etkileyerek beyin hücrelerinin hayatta kalmasını sağlıyor.

Hangi peynirler zihni keskin tutuyor?

Araştırmacılar, her peynirin aynı etkiyi yaratmadığının altını çiziyor. En yüksek koruyucu etki şu türlerde görüldü:

Yıllandırılmış Peynirler: Olgunlaşma süreci arttıkça probiyotik değeri yükselir.

Camembert ve Küflü Peynirler: Doğal probiyotikler açısından en zengin gruplar.

El Yapımı Ürünler: İşlenmiş peynirlere göre biyoaktif moleküllerin bu ürünlerde çok daha yoğun olduğu düşünülüyor.

Bilim insanlarından "dengeli" uyarı

Sonuçlar %21 ile %24 arasında bir risk azalması gösterse de, uzmanlar bunun "tek başına bir mucize" olarak görülmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Peynir tüketimi, yüksek lifli ve düşük yağlı bir diyetle birleştirildiğinde gerçek etkisini gösteriyor.