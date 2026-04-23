Avrupa’da yaşama hayali kuranlar için İtalya’dan çılgın bir kampanya geldi. Sicilya’nın tarihi kasabası Gangi ve Sardinya’nın meşhur köyü Ollolai, boş kalan evlerini canlandırmak için kapılarını tüm dünyaya açtı. Bu tarihi kasabalarda evler sembolik olarak 1 Euro’ya, hatta bazı durumlarda tamamen ücretsiz olarak yeni sahiplerine devrediliyor.

TAŞINANLAR EV SAHİBİ OLUYOR

Bu proje sadece ucuz ev sahibi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda İtalya’nın büyüleyici taş evlerini yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyor. Evleri devralanlardan beklenen tek bir şart var: Binayı aslına uygun şekilde restore etmek.

Alıcıların, evi teslim aldıktan sonra bir yıl içinde projelerini sunmaları ve üç yıl içinde de tadilatı tamamlamaları gerekiyor. Böylece hem hayalinizdeki İtalyan evine kavuşuyorsunuz hem de bölgenin tarihi dokusunu korumuş oluyorsunuz.

UZAKTAN ÇALIŞANLAR İÇİN YENİ ROTA

Sardinya adasındaki Ollolai kasabası ise çıtayı bir adım daha yukarı taşıdı. Sadece konut satışı yapmayan kasaba, "dijital göçebeler" için sembolik kira bedelleriyle çalışma alanları ve evler sunuyor. Özellikle uzaktan çalışan profesyoneller için doğayla iç içe, huzurlu bir yaşamın kapıları sonuna kadar aralanıyor.

KASABALARA HAYAT KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bu dev projenin arkasındaki asıl amaç, genç nüfusun şehirlere göç etmesiyle boşalan sokakları yeniden hareketlendirmek. Yapılan dış yatırımlarla yerel inşaat sektörü canlanırken, kasabaların ticari hayatı da yeniden nefes almaya başlıyor.