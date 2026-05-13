Magazin dünyasında gündem olan Burcu Güneş ve İrem Derici arasındaki tartışma mahkeme koridorlarına taşındı. İrem Derici’nin sosyal medyada yaptığı açıklamaların ardından harekete geçen Burcu Güneş, 250 bin TL’lik manevi tazminat talebiyle dava açtı.

LANSMAN GECESİNDE BAŞLAYAN TARTIŞMA MAHKEMEDE BİTİYOR

Şarkıcı Burcu Güneş ile İrem Derici arasında başlayan polemik, ünlü isimlerin karşılıklı açıklamalarıyla büyüyerek yargıya taşındı. Emre Altuğ’un albüm lansmanında başlayan tartışma, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla daha da sertleşti.

''KİŞİLİK HAKLARIM ZARAR GÖRDÜ''

İrem Derici’nin Burcu Güneş’e yönelik ifadeleri sonrası Güneş, kişilik haklarının zarar gördüğünü belirterek adliyeye başvurdu. Sabah’tan Armağan Yıldız’ın haberine göre Güneş, mahkemeye sunduğu dilekçede Derici’nin sözlerinin kendisini hedef aldığını ve ağır bir şekilde incindiğini ifade etti.





NE OLMUŞTU?

Emre Altuğ'un albüm tanıtım gecesinde Burcu Güneş'in Demet Akalın'a yönelik sözleri müzik dünyasında büyük bir tartışma başlattı. İrem Derici, Ece Seçkin, Ebru Gündeş ve Merve Özbey gibi isimler Demet Akalın'a destek olmuştu.

İrem Derici'nin Burcu Güneş'e yönelik hakarete varan sözleri ise başına iş açtı. Derici'nin Burcu Güneş'e yönelik 'Sus ayol' paylaşımı sonrası Burcu Güneş ise Derici'ye ''Magazin gülü'' diye seslenmişti.

Burcu Güneş, "Magazin gülü İrem Derici, sen benimle ilgili bir yerlerde yorum yaparken, adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç. Ondan sonra da destur iste. Sen o ergen depresyonlarının içinde okuluna giderken ben Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ve en iyi müzisyenleriyle albümler kaydedip sahneye çıkıyordum. Sen o yolunu ve müziğini örnek aldığın ablalarınla aynı şeritten yoluna devam et çünkü orası sizin bölgeniz" ifadelerini kullanmıştı.

'RUH HASTASI' TABİRİ

Derici de sosyal medya hesabından Güneş'e yönelik "Kız sana ne oldu, yıllardır yerinde saydın, o sizin bölgeniz dediğin yere girmek için yırtıldın, Quincy Jones ile albüm kaydetti sanki.""Açıklamaya bak, önümü iliklemiyorum, bir düğme daha açıyorum hatta. Nasıl bir ruh hastası olduğunu tüm sektör biliyor. Kendini Sezen Aksu sanıyor! Kes sesini otur ya da hiç sıkılmadan 3 öğün sana haddini bildiririm. Hırsından kabız olursun. Kakalak seni, renksiz kokusuz hıl hışır!" sözlerini söyledi.

O SÖZLERDEN SONRA IZDIRAP ÇEKİP BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞAMIŞ

Paylaşımın ardından Burcu Güneş adliyenin yolunu tutarak İrem Derici hakkında manevi tazminat davası açtı.

Kişilik haklarına zarar verme niyeti olan yazı sonrası ızdırap çekip büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Güneş, 250 bin TL manevi tazminat talep etti.

''ÇOK PİŞMANIM PARAM KALMADI''

İrem Derici, Kıbrıs sahnesi öncesi şu sözleri söyledi:

''Daha uysallaşan bir İrem var. Küfür kafi çok azaldı. Sürekli kağıt geliyor eve birilerine sosyal medyadan hakaret etmişim diye... Çok pişmanım param kalmadı. Üç tane daha davam var. Gereksiz patlamalar oluyor, birine tepki veriyorum. Hiç gerek yok öyle kadın olmak istemiyorum"

Davanın seyrine dair gelişmeler ise magazin gündemi içerisinde en çok merak edilen konulardan birine dönüştü.