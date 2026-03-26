Burcu Güneş, Emre Altuğ’un albüm lansman gecesinde yaşanan ve günlerdir magazin gündemini meşgul eden polemikle ilgili ilk kez konuştu. Bir etkinlik sonrası yeni açıklamalarda bulunan Güneş bu kez müzik sektöründeki bazı kişileri isim vermeden cadı ilan etti.

''BEN ÇOK KORKULAN BİR İNSANIM''

Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ben çok korkulan bir insanım ama camiam içerisinde bazı cadılar tarafından. Benimle çalışan insanlar hain değilse, benim ne kadar melek kalpli, ne kadar ışık dolu bir kadın olduğumu çok iyi biliyorlar. Benim hakkımda konuşan insanlar sadece kendi karanlıkları yüzünden konuşurlar.”

''BENİMLE RAKİP OLACAK SEVİYEDE DEĞİL''

Daha önce Güneş, Demet Akalın hakkında,

“Onu ne sanat olarak, ne emek olarak, ne duruş olarak, ne de kalite açısından kendime yakın görüyorum. Kendi yolumda benimle rakip olabilecek seviyede de görmüyorum.”

ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler sonrası birçok ünlü isimden Akalın’a destek açıklamaları gelmişti.

İREM DERİCİ İSYAN ETMİŞTİ

Ece Seçkin, İrem Derici, Bengü, Ebru Gündeş, Seda Sayan gibi birçok isim Demet Akalın’a destek vererek Burcu Güneş’e tepki göstermişti.

Güneş’in İrem Derici için “Adımı ağzına alırken önünü ilikle ve saygı duruşuna geç” demesiyle tartışma daha da büyüdü.

Yaşanan sert polemiğin ardından İrem Derici, Gece Muhabiri adlı hesapta Burcu Güneş’e şu karşılığı verdi:

“Git önce tedavi ol. Seve seve tedavi masraflarını karşılarım. Renksiz, kokusuz. Hiçbir ligde değil ama konuşuyor. Grip oluyoruz gidip ilaç alıyoruz, değil mi? Sen de tedavi ol. Saçma sapan ona buna hakaret ediyorsun. Fotoğrafçısından, saç-makyaj sanatçısına herkes senin hakkında nefret kusmaya başladıysa bir yerde bir sıkıntı vardır.”