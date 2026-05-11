Astroloji meraklılarının ilgisini çeken yeni listede bu kez burçlar film türleriyle eşleştirildi. Her burcun öne çıkan karakter özellikleri analiz edilirken, hangi sinema türünü temsil ettiği açıklandı. Aksiyon tutkunlarından romantik hikayeleri sevenlere kadar birçok farklı yapım türü listede yer aldı. İşte burcuna göre seni en iyi anlatan film türü…

Koç – Aksiyon filmi

Enerjik, cesur ve rekabetçi yapısıyla Koç burçları tam bir aksiyon filmi gibi. Sürekli hareket halinde olmaları ve risk almaktan çekinmemeleri nedeniyle adrenalin dolu yapımlar onları en iyi anlatan türlerden biri oluyor.

Boğa – Romantik film

Konforuna düşkün, duygusal ve sadık yapısıyla Boğa burçları romantik filmlerle özdeşleşiyor. Yavaş ilerleyen ama güçlü bağlar kurulan hikayeler tam onlara göre.

İkizler – Bilim kurgu

Meraklı ve sürekli yeni şeyler keşfetmek isteyen İkizler burçları için bilim kurgu filmleri vazgeçilmez olabilir. Zihin açan hikayeler ve sıra dışı evrenler onları yansıtıyor.

Yengeç – Dram filmi

Duygusal derinliği yüksek olan Yengeç burçları, dram filmlerindeki yoğun hikayelerle kolay bağ kurabiliyor. Aile, geçmiş ve duygusal çatışmalar onların dünyasına hitap ediyor.

Aslan – Macera filmi

İlgi odağı olmayı seven Aslan burçları için büyük maceralar ve gösterişli hikayeler vazgeçilmez. Kahramanlık temalı filmler onların enerjisini yansıtıyor.

Başak – Polisiye

Detaycı ve analitik yapılarıyla bilinen Başak burçları için gizem çözmeye dayalı polisiye filmler öne çıkıyor. Karmaşık olayları çözmek tam onların tarzı.

Terazi – Romantik komedi

Sosyal, uyumlu ve eğlenceli taraflarıyla Terazi burçları romantik komedi filmleriyle eşleşiyor. Hem duygusal hem eğlenceli hikayeler onların enerjisini yansıtıyor.

Akrep – Gerilim filmi

Gizemli ve güçlü karakterleriyle Akrep burçları tam bir gerilim filmi havası taşıyor. Derin psikolojik hikayeler ve karanlık atmosferler onlara hitap ediyor.

Yay – Yol filmi

Özgürlüğüne düşkün Yay burçları için seyahat ve keşif temalı yol filmleri ilk sırada geliyor. Sürekli yeni deneyimler peşinde olmaları bu türle uyum sağlıyor.

Oğlak – Tarihi film

Disiplinli ve hedef odaklı Oğlak burçları için tarihi yapımlar öne çıkıyor. Güç, başarı ve mücadele hikayeleri onların karakterine yakın duruyor.

Kova – Fantastik film

Sıra dışı düşünceleriyle dikkat çeken Kova burçları fantastik evrenlerle güçlü bağ kurabiliyor. Alışılmışın dışındaki hikayeler onları daha çok çekiyor.

Balık – Animasyon filmi

Hayal gücü yüksek ve duygusal Balık burçları için animasyon filmleri özel bir yere sahip olabilir. Renkli dünyalar ve güçlü duygular taşıyan hikayeler onları yansıtıyor.