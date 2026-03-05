Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının uluslararası seyahatlerinde kolaylık sağlayan vize muafiyeti ve kimlikle giriş protokolleri, tatil ve ticaret rotalarını komşu ülkelere çevirdi. Yapılan ikili anlaşmalar neticesinde, belirli ülkelere sadece yeni tip çipli kimlik kartıyla giriş imkanı tanınırken, birçok komşu ülkede de vize zorunluluğu bulunmuyor.

BU ÜLKELERE KİMLİK KARTIYLA GİRİLİYOR

Pasaport zorunluluğunu ortadan kaldıran protokoller kapsamında, Türk vatandaşları yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak şu ülkelere giriş yapabiliyor:

Gürcistan:

Karadeniz sınır komşusu olan ülkeye, Sarp Sınır Kapısı veya havayolu aracılığıyla sadece kimlikle girilebiliyor.

Azerbaycan:

İmzalanan karşılıklı protokol gereği, iki ülke vatandaşları pasaporta ihtiyaç duymadan, yeni tip kimlik kartlarıyla 90 güne kadar seyahat edebiliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC):

Türkiye’den doğrudan yapılan uçuşlarda kimlik kartı beyanı yeterli kabul ediliyor.

Moldova:

Avrupa’nın doğusunda yer alan ülke, Türk vatandaşlarına kimlikle vizesiz giriş hakkı tanıyan destinasyonlar arasında yer alıyor.

BALKANLAR VİZE MUAFİYETİ

Pasaportu bulunan ancak vize işlemleriyle uğraşmak istemeyen vatandaşlar için Balkan coğrafyası öne çıkıyor. Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya, Türk pasaportuna sahip kişilere 90 güne kadar vizesiz seyahat imkanı sunuyor.

BU NOKTALARA DİKKAT EDİN

Resmi makamlar, kimlik kartıyla yapılacak yurt dışı çıkışlarında vatandaşların şu hususlara dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı:

Geçişler yalnızca üzerinde çip bulunan yeni nesil kimlik kartları ile yapılabilmektedir; eski nüfus cüzdanları bu işlemlerde kullanılamaz.

Kimlikle gidilen ülkeler de "yurt dışı" statüsünde olduğundan, çıkış öncesi ilgili harç tutarının ödenmesi zorunludur.

Sınır kapılarında yetkililer tarafından verilen ve mühürlenen "giriş-çıkış belgesi" seyahat süresince saklanmalı, dönüşte ibraz edilmelidir.