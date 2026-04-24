Bursa’da akılalmaz bir olay yaşandı. 2 çocuk annesi Meltem Ç. Boşanma aşamasında olduğu eşi İ.Ç.’nin kendisine ait düğün takılarını çalarak, yeni sevgilisine düğün yaptığnını iddia etti. Kasım ayında yapılan düğünü öğrenince neye uğradığını şaşıran Meltem Ç. “Benim altınlarımla salon tutup, başkasına yuva kurdu” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde 2017’de görücü usulü evlenen Meltem Ç. İle İ.Ç.’nin 2 çocuğu dünyaya geldi. Ancak İ.Ç. 2022’de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Evleri ayıran çift, nafakada anlaşamayınca boşanamadı.

Bu süreçte Meltem Ç., iddiaya göre, halen resmi nikahlı eşi olan İ.Ç.'nin B.K. (27) isimli sevgilisi ile dini nikahı yaparak yaşadığını ve düğünde kendisine takılan altın bilezik ve çeyrek altınları bozdurup, salon tutarak 2025’in Kasım ayında düğün yaptığını öğrendi. Meltem Ç. bunun üzerine hem eşinden hem de bu birlikteliğe karşı çıktığı için kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü İ.Ç.'nin amcası Ş.Ç.'den şikayetçi oldu.

RESMİ NİKAHLI OLMASINA RAĞMEN BAŞKASINA DÜĞÜN YAPMIŞ

Kendisiyle resmi nikahı olduğu halde başkasıyla düğün yapan boşanma aşamasında olduğu eşine tepki gösteren Meltem Ç., “Biz 9 yıl önce evlendik. Önce kendisi, bana nafaka vermeden ayrılmak istedi. Sonrasında öğrendim ki başkasıyla imam nikahı yapıp düğün de yapmış. Haberim yoktu ve öğrenince şok oldum. İ.Ç.’nin amcasına ulaştım ve bana, ‘Seninle nikahlı olduğu için midemiz bulanıyor. B.K.'nın ailesi tehlikeli insanlar, seni ortadan kaldırırlar’ dedi. Beni ölümle tehdit ediyorlar ve ondan da şikayetçi oldum. Biz onunla resmi olarak evliyiz. Benim altınlarımla salon tutup başkasına yuva kurdu. Benim altınlarımla kurulan evde oturuyorlar” ifadelerini kullandı.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki suçlamaları reddeden İ.Ç. “Birlikte yaşadığım bir kişi var ama Meltem'in hakkımdaki suçlamalarını kabul etmiyorum” dedi.