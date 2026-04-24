Bursa’nın İnegöl ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kan aktı. Çıkan baltalı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Dün 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Yasin D. (29) ve Özgür S. (40), arazi anlaşmazlığından kaynaklanan husumet nedeniyle daha önce mahkemelik oldu. Dava devam ederken İstanbul’da yaşayan Yasin D., üvey babası Mustafa S. (54) ile birlikte Sarıpınar Mahallesine gelip, geçmiş davada Özgür S. lehine şahitlik yapan Yüksel C. (39) ile tartıştı. Taraflar arasındaki tartışma yakınlarının da katılmasıyla baltalı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Yasin D. (29), Mustafa S. (54), Osman C. (68) ve Yüksel C. (39) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, Yaralılardan Yasin D. ile Mustafa S. İnegöl Devlet Hastanesi’ne, Osman C. ile Yüksel C. İse hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.