Bursa'da yürütülen soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler belediye meclisine çevrildi.
Valilik ve kaymakamlıkların meclis üyelerine gönderdiği resmi yazıda, toplantının 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11.00'de Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu'nda yapılacağı bildirildi.
Toplantının ana gündem maddesi, görevden uzaklaştırılan başkanın yerine geçecek Belediye Başkanvekilini seçmek olacak.
Meclis yapısı incelendiğinde, Cumhur İttifakı’nın sayısal olarak üstünlüğü dikkat çekiyor.