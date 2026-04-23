Bursa’nın Yenişehir ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen ev yangınında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Çayır Mahallesi Hürriyet Sokak’ta bulunan iki katlı binanın üst katında saat 01.30 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek binanın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Yangın sırasında evde torunuyla birlikte bulunan Ünzile Özlem, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen kadın, sağlık ekipleri tarafından Yenişehir Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Alevlerin şiddeti nedeniyle içeride mahsur kalan 30 yaşındaki Onur Özlem’e ise ilk etapta ulaşılamadı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası yapılan incelemelerde, Onur Özlem’in cansız bedeni evde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden gencin cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na nakledildi. İlçenin pek çok noktasından görülen yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla olay yeri inceleme ekipleri ve itfaiye birimleri tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.