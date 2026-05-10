TFF 2. Lig play-off finalinde Muğlaspor ile Elazığspor arasında oynanacak maç öncesi Bursa'da pankart krizi çıktı. Muğla'dan yüzlerce taraftarın otobüslerle hareket ettiği final organizasyonunda, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Muğla Şubesi'ne ait pankartın stada alınmadığı iddia edildi. Halktv'de yer alan habere göre, ADD Muğla Şube Başkanı Cahit Yaka yaptığı açıklamada, Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu girişinde emniyet görevlilerinin "Atatürkçü Düşünce Derneği Muğla Şubesi" yazılı pankartı içeri sokmalarına izin vermediği öne sürüldü. Açıklamada, görevli polis memurları pankartın fotoğrafını çekerek amirlerine ilettiği ve gelen talimat doğrultusunda pankartın stada alınamayacağının bildirdiği belirtildi. Yaka, Bursa Valiliği’nin genelgesinde dernek adı taşıyan pankartlara yönelik bir yasak ibaresi bulunmadığını savunarak "Atatürk Stadı’nda oynanacak bir maçta Atatürk isminin yasaklanması kabul edilemez. Bu durum Atatürk ismine ve Atatürk ilke ve devrimlerine saygısızlıktır. Kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.