Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

ACİL TOPLANMA KARARI

Mahkemenin kararı açıklamasının ardından borsa çöktü. Yaşanan bu gelişme iktidarı da harekete geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı acil toplanma kararı aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 08:30’da toplanacaktır.

Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."