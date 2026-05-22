CHP’de “Mutlak butlan’’ ile ilgili kararın bugün ya da pazartesi günü açıklanabileceği yönünde beklenti var. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Muhittin Böcek’in iddialarının dava dosyasına eklenmesi bu beklentiyi arttırdı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna dönmesi durumunda Özgür Özel yönetimi de B planını devreye alacak. Mücadeleye CHP’de kalınarak devam edilmesi öngörülüyor. Kılıçdaroğlu ve Özel ekipleri TBMM Grubu ve PM’de çoğunluk için çaba harcayacak. Özel ekibi, İstanbul’da Gürsel Tekin’de olduğu gibi Kılıçdaroğlu ve çevresini etkisiz hale getirmeye çalışacak. Daha önce ekonominin olumsuz etkileneceği beklentisi nedeniyle kararın ertelendiği iddia edilmişti. Ancak Kurban Bayramı nedeniyle dokuz güne çıkarılan tatil süresi ve Meclis’in de kapalı olması nedeniyle kararın açıklanabileceği belirtiliyor.

ÖZEL EKİBİ NE YAPACAK?

Özel ve ekibi ‘Mutlak butlan’ kararı çıkması dıurumunda şunları uygulayacak:

YENİ PARTİ YOK: Partiden ayrılmak, yeni bir parti kurmak söz konusu değil. Mücadele alanı CHP olacak.

YOK SAYILACAK: İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin ve çağrı heyetinde olduğu gibi Kılıçdaroğlu ve gelecek olan isimler için de ‘yok sayma’ politikası uygulanacak.

TERK EDİLMEYECEK: Genel Merkez terk edilmeyecek. Mahkeme karar verirse gelecek isimlere kapı açılmayacak.

REDDET ÇAĞRISI: Mutlak butlan kararı verilirse eski yönetimden göreve gelecek isimlere ‘Reddet’ çağrısı yapılacak.

Mutlak butlan tartışmaları sürerken CHP’li belediyelere yönelik operasyonların da süreceği beklentisi var.

Tekin muamelesi görecek

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararı çıkması durumunda görevi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kılıçdaroğlu bu görevi kabul ederse Gürsel Tekin’e yapılan muamelenin aynısı gösterilecek. Parti içi muhalefet, Kılıçdaroğlu’nun ‘arınma’ çağrısının boşuna olmadığını, hakkında yolsuzluk iddiası bulunan isimler için disiplin sürecinin başlatılacağını vurguluyor.