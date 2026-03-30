İstanbul'da beş altı gündür aralıksız devam eden kuvvetli yağmurlarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, dikkat çeken detaylar paylaştı. Şen, mevcut hava koşullarında sıcaklık değerlerinin 2 veya 3 derece daha düşmesi durumunda yağışın yerini yoğun kara bırakacağını ve şehir merkezinde ciddi bir kar örtüsü oluşacağını ifade etti. Uzman ismin değerlendirmelerine göre, son günlerdeki sağanağın kar yerine yağmur olarak düşmesi, sıcaklıkların kritik eşiğin hemen üzerinde kalmasıyla mümkün oldu.
Uzman ismin uyarısında örnek gösterdiği 1987 yılı, megakentte hayatı durma noktasına getiren yoğun kar yağışıyla biliniyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde bir metreyi aştığı, ulaşımın kesildiği ve altyapının büyük ölçüde etkilendiği o dönem, tarihe büyük bir kış felaketi olarak geçmişti. Şen'in açıklamaları, şehrin tarihi bir kar fırtınasını kıl payı atlattığını göstermiş oldu.
1987 KIŞI AKILLARA GELDİ
Gazetelerin "Beyaz Felç" manşeti ile duyurduğu, telefonların, elektriklerin, suların kesildiği; ulaşımın durduğu, okulların neredeyse iki hafta tatil olduğu 1987 Mart'ı İstanbul'u teğet geçti...
5-6 gündür istanbulda yağan yağmur eğer sıcaklık 2-3 dereceye düşseydi 1987 Mart karına yakın şehir içinde örtü bırakırdı.— Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) March 30, 2026