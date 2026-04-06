İsviçre’nin ABD ile yürüttüğü Patriot hava savunma sistemi tedarikinde yaşanan kriz, teslimat gecikmeleri ve mali belirsizlikler nedeniyle yeni bir boyuta taşındı. İsviçre Savunma Bakanı Martin Pfister tarafından yapılan açıklamalara göre, teslimat takvimindeki sarkmalar ve ödeme süreçlerindeki pürüzler projenin geleceğini ciddi şekilde tehdit ediyor.

Federal Konsey, ABD’nin savunma önceliklerindeki değişimlerin sözleşme zeminini kökten sarstığını belirterek, geçen sonbahardan bu yana Patriot Sistem Güven Fonu’na yapılan ödemeleri durdurma kararı aldı. Hükümetin, F-35 savaş uçakları için ayrılan bütçeyi rızası dışında Patriot hesabına yönlendirmesi ise diplomatik ve finansal gerilimi tırmandıran temel unsurlar arasında yer alıyor.

PROJENİN TAMAMEN İPTALİ MASADA

Bakan Pfister, mevcut belirsizlikler ışığında projenin tamamen iptal edilmesinin masadaki seçeneklerden biri olduğunu ifade ederken, teslimatın gerçekleşeceği varsayımıyla hareket etseler de zamanlama konusunda ellerinde net bir veri olmadığını vurguladı.

Sözleşme şartlarının ihlal edilip edilmediğine dair incelemelerin devam ettiğini belirten Pfister, gecikmenin sürmesi durumunda anlaşmadan feragat etmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

İsviçre hükümeti, yeni takvim ve mali koşullar netleşene kadar askıya alma kararını sürdüreceğini, nihai kararın ise Haziran ayı sonuna kadar verileceğini açıkladı.

2028'DE BİTMESİ BEKLENİYORDU

2023 yılında imzalanan 1,2 milyar dolar değerindeki beş bataryalık sözleşmenin 2028 yılına kadar tamamlanması öngörülüyordu ancak son gelişmeler bu hedefin gerçekçi olmadığını ortaya koydu.

Uzun menzilli hava savunma ihtiyacını karşılamakta kararlı olan İsviçre yönetimi, ABD ile yürütülen müzakerelerden sonuç alınamaması durumunda rotayı alternatif tedarikçilere çevirmeyi planlıyor.