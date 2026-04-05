ABD’nin Utah eyaletindeki Büyük Tuz Gölü’nde (Great Salt Lake), bilim dünyası için tamamen yeni olan ve aşırı tuzlu ortamlarda hayatta kalabilen bir mikroskobik solucan türü tespit edildi.

Biyolog Julie Jung liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından yapılan keşfin sonuçları, bilimsel yayın organı Journal of Nematology'de yayımlandı. Keşfedilen yeni türe, yerli Şoşone halkının dilinde "solucan" anlamına gelen Diplolaimelloides woaabi ismi verildi.

YAŞANILMAZ DENİLEN YERDE YAŞIYOR

Okyanus suyundan 3 ila 7 kat daha fazla tuz oranına sahip olan Büyük Tuz Gölü, çoğu canlı türü için yaşanılamaz bir ortam olarak kabul ediliyor. Uzun yıllar boyunca gölün açık sularında sadece artemialar (tuz karidesleri) ve tuz sineklerinin yaşadığı varsayılıyordu. Ancak 1,5 milimetreden daha küçük olan bu yeni nematod (yuvarlak solucan) türü, gölün hiper-tuzlu sularında hayatta kalabilen üçüncü çok hücreli organizma grubu olarak kayıtlara geçti.

ENDEMİK BİR TÜR

Araştırmacılar, solucanları göl tabanında mikroorganizmalar tarafından oluşturulan ve mikrobiyalit olarak adlandırılan kayamsı yapıların içinde buldu. 2022 yılında toplanan numuneler üzerinde üç yıl süren genetik dizileme ve gelişmiş görselleştirme çalışmaları, bu canlıların daha önce tanımlanmamış, endemik bir tür olduğunu doğruladı.

Laboratuvar incelemeleri, bu solucanların mikrobiyalitleri kaplayan bakterilerle beslendiğini ve göl ekosisteminin derinliklerinde karmaşık bir ağ oluşturduğunu ortaya koydu.

KÖKENİNE DAİR HİPOTEZLER

Bilim insanları, bu canlıların göle nasıl geldiğine dair iki ana teori üzerinde duruyor. Solucanların, milyonlarca yıl önce bölgede bulunan iç denizden kalma deniz nematodlarının soyundan gelmiş olabileceği düşünülüyor. Yumurtaların veya solucanların, göçmen kuşlar vasıtasıyla diğer tuzlu su havzalarından taşınmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.