Mersin’in Anamur ilçesinde yer alan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) içme suyu ihtiyacını karşılayan Alaköprü Barajı’nda su seviyesi yüzde 99 doluluk oranına ulaştı. Yağışlarla birlikte barajdaki su miktarının artması, sular altında kalan eski Akine Mahallesi’nden geriye kalan son yapıları da tamamen görünmez hale getirdi. Şubat ayında yapılan gözlemlerde gövde kısmına kadar suyun içinde olan cami minaresi, mart ayı itibarıyla şerefe seviyesine kadar yükselen suların içinde adeta kaybolma noktasına geldi. Dron kameralarına yansıyan görüntülerde, daha önce kısmen seçilebilen köy evlerinin tamamen su altında kaldığı, sadece minarenin uç kısmının yüzeyde kaldığı görüldü.

ESKİ HATIRALAR VE YENİ YAŞAM

Akine Mahallesi Muhtarı Süleyman Duman, su seviyesindeki yükselişin eski yerleşim yerindeki tüm izleri sildiğini ifade etti. Eski köylerine ait hatıraların sular altında kalmasının kendileri için hüzün verici olduğunu dile getiren Duman, minarenin hala görünür olmasının geçmişle bir bağ kurmalarına vesile olduğunu belirtti. Muhtar Duman, devletin yeni yerleşim alanında sağladığı konut, okul ve cami imkânları sayesinde yaşamlarına sorunsuz bir şekilde devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

DİNİ HAYAT YENİ YERLEŞİMDE SÜRÜYOR

Bölgede görev yapan İmam Hatip Taner Şahin ise eski caminin baraj sularına gömülmesine rağmen mahalledeki ibadet hayatının kesintisiz devam ettiğini vurguladı. Minarenin su yüzeyindeki varlığının sembolik bir bağ kurduğunu ifade eden Şahin, yeni yerleşim yerinde inşa edilen camide cemaatle buluştuklarını, gençlere yönelik sosyal ve dini faaliyetlerin aktif olarak sürdürüldüğünü belirtti. Barajdaki doluluk artışı hem bölgedeki su rezervi açısından yüzleri güldürürken hem de eski yerleşime ait son görsel tanığın veda sürecini hızlandırdı.