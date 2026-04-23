Buzdolapları çalışırken içindeki ısıyı dışarı atmak zorunda. Bu nedenle özellikle üst ve arka bölümler, hava dolaşımı açısından büyük önem taşıyor. Üst kısmın eşyalarla kapatılması, bu hava akışını engelleyerek cihazın daha fazla ısınmasına neden olabiliyor.

ELEKTRİK TÜKETİMİ ARTIYOR

Hava akışının engellenmesi, buzdolabının daha fazla çalışmasına yol açıyor. Bu da hem enerji tüketimini artırıyor hem de elektrik faturalarının yükselmesine neden olabiliyor.

CİHAZIN ÖMRÜ KISALIYOR

Uzmanlar, sürekli yüksek ısıya maruz kalan motorun zamanla yıprandığını belirtiyor. Bu durum, cihazın ömrünü kısaltırken arıza riskini de artırıyor.

Uzmanlara göre buzdolabının etrafında, özellikle üst kısmında boşluk bırakmak cihazın daha verimli çalışmasını sağlıyor. Basit bir düzenleme ile hem enerji tasarrufu yapmak hem de cihazın ömrünü uzatmak mümkün.