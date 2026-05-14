Türkiye'nin en dikkat çeken dosyalarından 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra önemli gelişmeler yaşandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün, Çağla Tuğaltay’ın öldürüldüğü apartmanda geniş çaplı keşif yapıldı.

Tuğaltay'ın öldürüldüğü apartmanın giriş katında bulunan ve uzun süredir boş olduğu öğrenilen dairede lüminol çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmada, Çağla Tuğaltay’a veya katiline ait olabileceği değerlendirilen kan izleri araştırıldı.

Silinmiş kan izlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan uygulamanın sonuçlarının önümüzdeki günlerde netleşmesinin beklendiği öğrenildi.

ÇAĞLA TUĞALTAY CİNAYETİ

15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000 tarihinde eğitim gördüğü Levent Kız Meslek Lisesi’nden evine döndüğü sırada, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü.

Olay günü ve sonrasında yapılan tüm çalışmalara rağmen cinayet, aradan geçen 26 yıla karşın hala çözülemedi.

Cinayet dosyasındaki en dikkat çekici detaylardan biri ise Çağla Tuğaltay’ın tırnaklarının altında katile ait olduğu değerlendirilen DNA örneği ile mutfakta bulunan yabancı bir kişiye ait üç adet parmak izi oldu.

Aradan geçen 26 yıla rağmen, bu DNA ve parmak izlerinin kime ait olduğu hâlâ tespit edilemedi.

ÖLEN 5 KİŞİDEN DNA ALINACAK Soruşturma kapsamında, DNA ve parmak izi örneği alınmamış bazı isimler tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yeni DNA ve parmak izi karşılaştırmaları yapılacak. Ayrıca, DNA örneği alınmadığı belirlenen ve hayatını kaybetmiş 5 kişi hakkında da fethi kabir işlemi yapılmasının beklendiği öğrenildi.