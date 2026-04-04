İstanbul'un Beykoz ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında bir araç şüphe üzerine durduruldu.
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrollerde, durdurulan aracın üzerinde "çakar" olarak bilinen ışıklı ve sesli uyarı sisteminin bulunduğu, ancak bu sistemin kullanımı için herhangi bir resmi iznin olmadığı tespit edildi. İncelemelerin devamında, aracı kullanan şahsın geçerli bir sürücü belgesine de sahip olmadığı anlaşıldı.
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, "izinsiz çakar tertibatı kullanmak" ve "sürücü belgesiz araç kullanmak" suçlarından toplam 253 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.
Yapılan yasal işlemlerin ardından söz konusu araç, 30 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.