İktidara yakınlığıyla bilinen Emin Pazarcı'nın kızı avukat Begüm Ece Pazarcı'nın tepki çeken paylaşımının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Begüm Ece Pazarcı ile ilgili herhangi bir koruma kararı ya da geçiş üstünlüğü izni bulunmadığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca aracın tespit edildiği; 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandığı ve aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine karar verildiği aktarıldı.