İktidara yakınlığıyla bilinen Emin Pazarcı'nın kızı avukat Begüm Ece Pazarcı'nın tepki çeken paylaşımının ardından yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Begüm Ece Pazarcı ile ilgili herhangi bir koruma kararı ya da geçiş üstünlüğü izni bulunmadığını açıkladı.
Açıklamada ayrıca aracın tespit edildiği; 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandığı ve aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine karar verildiği aktarıldı.
NE OLMUŞTU?
İktidara yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesinin yazarlarından Emin Pazarcı, kızı Begüm Ece Pazarcı'nın İstanbul'da çakarlı bir araç içerisinden paylaştığı görüntüler tepki çekmişti.
Çok sayıda kullanıcı, söz konusu aracın hangi gerekçeyle çakar kullanım hakkına sahip olduğunu sorgulamıştı.
Tepkilerin büyümesi üzerine paylaşım silinirken, tartışmaların ardından Emin Pazarcı, eleştirilere şu şekilde yanıt vermişti:
"Ulan it kopuk takımı... Çakarlı araç mı arıyorsunuz? Kızımda değil bende var. Ama bir kere bile kullanmadım. Tersini ispat eden çıkarsa, alnını karışlarım!
Niye mi var? Sizin gibi pislikler yüzünden! Terör örgütlerinin ölüm listesinden çıktım. Dergilerine kapak yapıp hedef gösterdiler. Geçmişte defalarca silahlı saldırıya uğradım. Tedbiren duruyor. Olmasın mi? Taşlar bağlansın ve köpekler serbest mi gezsin?"