Kaifeng şehrinde bulunan Wansui Dağı Dövüş Sanatları Şehri’nde düzenlenen etkinlikte, izleyiciler gerçek fillerin sahne aldığını değerlendirdi. Ancak incelemeler sonucunda, fillerden birinin gövde kısmından insan ayak bileklerinin göründüğü ve figürlerin mekanik değil, insan gücüyle hareket ettirildiği belirlendi.

KOSTÜMÜN ALTINDAN İNSAN AYAKLARI ÇIKTI

Etkinlik sırasında çekilen detaylarda, fil figürünün bacak kısmında insan derisinin ve ayak bileklerinin net bir şekilde seçilmesi büyük yankı uyandırdı. Uzun süre boyunca tesis bünyesinde gerçek fillerin barındığına inanan ziyaretçiler, durumun fark edilmesi üzerine tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar aldatıldıklarını ifade ederken, bazıları ise taklit performansının gerçekçiliğine dikkat çekti.

TEMA PARKI YÖNETİMİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan tesis yetkilileri, bünyelerinde hiçbir zaman gerçek fil barındırmadıklarını bildirdi. Yapılan açıklamada, sahnedeki figürlerin tamamen "sahne aksesuarı" olduğu ve her bir figürün içinde 2 ile 4 arasında performans sanatçısının görev yaptığı kaydedildi. Yetkililer, bu yöntemin gösterinin bir parçası olduğunu savundu.

Olayın ardından tema parkına yönelik eleştiriler artarken, tesisin şeffaflık politikası tartışmaya açıldı. Ziyaretçilerin bir bölümü bilet alırken gerçek hayvan görecekleri beklentisiyle yanıltıldıklarını iddia ederek şikayetçi oldu. Park yönetimi ise performansın sanatsal bir gösteri olduğunu ve hayvanat bahçesi statüsünde hizmet vermediklerini yineledi.