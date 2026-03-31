Unilever CEO’su Fernando Fernandez, Hellmann’s ve Knorr gibi dev markaları satarak şirketin çehresini değiştirmeye hazırlanıyor. Ancak asıl soru şu: Gıdadan arınmış bir Unilever’i gelecekte ne bekliyor?

DÖNÜM NOKTASI: 15,7 MİLYARLIK DOALRLIK NAKİT GİRİŞİ

Unilever CEO’su Fernando Fernandez, göreve gelişinin üzerinden henüz bir yıl geçmişken şirketin gıda biriminin büyük bölümünü McCormick & Co.’ya satmak üzere masada. Aralık ayında dondurma biriminin (Ice Cream) ayrılmasının ardından gelen bu hamle, Bloomberg verilerine göre Unilever’i; güzellik, kişisel bakım ve ev bakımı alanlarında yıllık yaklaşık 38 milyar avro (44 milyar dolar) ciro üreten bir dev haline getirecek.

Salı günü yapılan açıklamada görüşmelerin ileri aşamada olduğu belirtilirken, anlaşmanın 15,7 milyar dolarlık kısmının nakit, geri kalanının ise hisse takası şeklinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu devasa nakit girişi, Fernandez’e şirketi yeniden yapılandırmak için ciddi bir hareket alanı tanıyor.

"SEKTÖRDE ZAYIFLAMA VE ODAKLANMA DÖNEMİ"

Küresel hızlı tüketim ürünleri sektörü, alım gücü düşen tüketicilerin daha tutumlu hale gelmesi ve GLP-1 tabanlı zayıflama ilaçlarının beslenme alışkanlıklarını değiştirmesiyle büyük bir değişimden geçiyor. Üreticiler, "yorgun" markaları elden çıkararak büyüme potansiyeli ve piyasa değeri yüksek alanlara odaklanıyor.

Bu doğrultuda Fernandez, ev bakım ürünlerini (Cif, Comfort, Domestos) de kişisel bakım ve güzellik grubundan ayırmayı düşünebilir. Ancak bu markaların, Fernandez'in kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği gelişmekte olan pazarlardaki kritik önemi, bu kararın önündeki en büyük engel olarak duruyor.

YENİ HEDEFLER NELER?

Şirketin elindeki nakit fazlası, gözleri "dönüştürücü" satın almalara çevirdi. Analistlere göre masadaki en güçlü adaylar şunlar:

Haleon Plc: Eski CEO Alan Jope'un başarısız olan 50 milyar sterlinlik teklifi hafızalarda. Panadol ve Sensodyne gibi markaları bünyesine katmak, Unilever’in gelişmekte olan pazarlardaki dağıtım gücüyle birleştiğinde hala mantıklı bir hamle olarak görülüyor.

Estée Lauder: ABD pazarına erişim ve lüks segmente (Tom Ford, Clinique) odaklanma stratejisine tam uyum sağlıyor. Şirketin piyasa değerinin yaklaşık 37 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Beiersdorf veya Henkel: Daha küçük ölçekli hedefler arasında Nivea'nın sahibi Beiersdorf veya Henkel'in tüketici birimi (Schwarzkopf) yer alıyor. Ancak her iki şirkette de aile kontrolündeki ortaklık yapıları satın alma önünde hukuki engeller teşkil ediyor.

"GÜZELLİK İÇİN SAĞLAM BİR TEMEL BİR ŞART"

Unilever’in lüks kozmetik markası Hourglass’a atıfta bulunan analistler, şirketin bu "yenilenme" sürecinde (glow up) başarılı olması için kusursuz bir temele ihtiyacı olduğunu belirtiyor. McCormick işlemi tamamlanana kadar Fernandez'in, gıdadan boşalan koltuğu hangi stratejik satın almayla dolduracağına dair net bir vizyon ortaya koyması bekleniyor.