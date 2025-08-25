Doktorlar, mesai saatlerinde yaşanan değişikliklerin ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na tepkilerini açıklamayla bildirdi. Hekim Birliği Sendikası, “İnsan hayatının söz konusu olduğu ameliyatlar, vardiya ile yapılamaz. Hekim işçi değildir, vardiya ile çalışamaz” uyarısı yaptı. Kararın iptali için yasal yollara başvurulacağı belirtildi.



BU HAK GASPIDIR



Açıklamada şöyle denildi: “Bu uygulama, hekimlerin iradesine aykırı olduğu gibi hekim sağlığı ve hasta güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir. Mesai dışı çalıştırma meşrulaştırılmaya çalışılmakta, dinlenme hakkı gasp edilmektedir. Uygulama, hukuk kurallarına aykırıdır. Bilimsel gerçeklere, hekim haklarına, tıp etiğine ve hasta haklarına aykırı olan vardiya sistemi kabul edilemez.



Yorgun ve tükenmiş hekimler üzerinden sağlık hizmeti üretilemez. Hekim yoksa sağlık sistemi de yoktur.’’



3 YILDA 1502 AMELİYAT YAPTI, DAHA FAZLA DAYANAMADI



İstanbul'daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Çakmak, istifa etti. Çakmak sosyal medyadan, “3 yılda bin 502 ameliyat yaptım. Çalışma arkadaşlarımla dünyada çok nadir görülen hastalarla karşılaştık. Neredeyse soluksuz çalıştık. İstemesem de ayrılık günü geldi çattı. İstanbul’daki masraflara devletteki maaş yetmediğinden devlet hastanesinden ayrılmak zorunda kaldım” dedi.









