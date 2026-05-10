Günlük kıyafetlerin temizliğinde yaygın olarak kullanılan 40 derece programı, modern tekstil ürünleri ve gelişmiş deterjan formülleri karşısında önemini yitirmeye başladı. Uzmanlar, "su ne kadar sıcaksa temizlik o kadar etkili olur" anlayışının günümüzde geçerliliğini yitirdiğini, aksine yüksek ısının kumaş ömrünü kısalttığını vurguluyor. Günümüzde üretilen deterjanların düşük sıcaklıklarda bile biyolojik lekeleri çözebilecek kapasitede olması, yüksek ısıya duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

KUMAŞ ÖMRÜNÜ KORUMAK İÇİN 30 DERECE TAVSİYESİ

Ti̇şört, gömlek, spor kıyafetleri̇ ve hafif kirlenmiş nevresimlerin 30 derecede yıkanmasının hijyen açısından yeterli olduğu kaydedildi. Bu sıcaklık seviyesi, özellikle pamuklu, ipek, yün ve viskon gibi hassas materyallerin yapısal formunun bozulmasını engelliyor. Sıcak suyun kumaş liflerini hızla yıprattığına dikkat çeken araştırmacılar, 30 derece yıkamanın tüylenmeyi geciktirdiğini ve giysilerin çekme ihtimalini minimuma indirdiğini belirtiyor.

Yüksek sıcaklıklar, canlı ve koyu renkli kıyafetlerin dokularındaki boyayı bırakmasına ve zamanla solgun bir görünüm almasına neden oluyor. 30 derece tercih edildiğinde renklerin korunması sağlandığı gibi, kıyafetlerin birbirine boya verme riski de azalıyor. Ayrıca suyun ısıtılması için harcanan enerjinin düşürülmesi, hem çevre hem de hane ekonomisi üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Uzmanlar, sadece ağır yağlı veya tıbbi dezenfeksiyon gerektiren durumlar haricinde düşük ısılı yıkamanın en sağlıklı yöntem olduğunu ifade ediyor.