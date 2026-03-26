Çanakkale, güne Güzelyalı köyü yakınlarında yaşanan korkutan bir kaza haberiyle başladı. Saat 08.30 sıralarında, Ayvacık istikametinden Çanakkale şehir merkezine seyir halinde olan Birol Gürel idaresindeki yolcu minibüsü, kavşak noktasında Belma Gacal yönetimindeki otomobille çarpıştı.
MİNİBÜS SU MENFEZİNE UÇTU
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan yolcu minibüsü, yol kenarında bulunan su menfezine devrildi. Yan yatan araçta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
8 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, minibüs içerisinde yaralanan 8 yolcuya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Devrilen minibüsün çekici yardımıyla menfezden çıkarılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Ekipler, kazanın oluş nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.