Ankara Valiliği, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in başvurusu üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne kritik bir talimat gönderdi.

Gönderilen resmi yazı doğrultusunda, CHP Genel Merkezi binasının polis müdahalesiyle boşaltılması istendi. Talimatın ardından emniyet güçleri genel merkez binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, bölgedeki polis hareketliliği de en üst seviyeye çıkarıldı.

PARTİLİ OLMAYANLAR PARTİYİ BASTI

Boşaltma talimatının ardından çok sayıda CHP'li, hukuki olarak "mutlak butlan" (geçersizlik) kararı olduğunu savundukları bu uygulamaya karşı genel merkez önünde toplanarak direniş başlattı. Kalabalığın bekleyişi sürerken, parti üyesi olmadığı ve AK Partili olduğu öne sürülen bazı kişilerin genel merkez binası önünde taşkınlık çıkararak gerginliği tırmandırmaya çalıştığı görüldü.

AYNI SAATLERDE TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Ankara'da ve parti genel merkezinde bu olağanüstü gelişmeler yaşanırken, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aynı saatlerde Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım parti tabanında şok etkisi yarattı.

Genel merkez çevresindeki partililer ve polis ekipleri arasındaki gerilim sürerken, Kaftancıoğlu'nun kendi köpeğinin fotoğrafını paylaşarak takipçilerine "iyi pazarlar" dileğinde bulunması, krize karşı duyarsızlık olarak yorumlandı.