Sağlıklı beslenme üzerine yaptığı önerilerle sıkça gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamasında lahana turşusunun önemine dikkat çekti. Karatay, “Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser ve kalp hastalıklarını önler, Alzheimer’a karşı korur, karaciğeri temizler ve kan şekerini dengeler” dedi.

Lahana Turşusunun Faydaları

Lahana turşusu, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu yararlarla sofraların vazgeçilmezi. İşte öne çıkan bazı faydaları:

Yüksek E vitamini içeriği sayesinde cilt ve diş sağlığını destekler.

Kalp sağlığını korur , damar hastalıklarına karşı etkilidir.

Ağrı kesici özelliğe sahip olduğu için suyunun da ağrılara iyi geldiği bilinir.

Kolesterol seviyesini düşürür.

Güçlü C vitamini kaynağı olması sayesinde soğuk algınlığına karşı koruma sağlar.

Evde Lahana Turşusu Nasıl Yapılır?

Gerekli Malzemeler:

1 adet orta boy lahana

Yarım su bardağı kaya tuzu

3 baş sarımsak

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 su bardağı üzüm sirkesi

Su

Hazırlanışı:

Lahananın dış yapraklarını ayıklayın, kök kısmını kesin ve yapraklarını iri parçalar halinde doğrayın. Derin bir kaseye alın, üzerine kaya tuzu serpip yaklaşık 10 dakika kadar ovalayın. Yıkadıktan sonra steril kavanoza doldurun. Sarımsakları dişlerine ayırarak lahanaların arasına yerleştirin. Limon tuzunu sirkeyle karıştırıp kavanoza dökün. Kalan kısmı su ile tamamlayın, kapağını sıkıca kapatın. Kavanozu ters düz ederek karışmasını sağlayın. Serin ve güneş görmeyen bir yerde yaklaşık 15 gün bekletin.

Bu sürenin sonunda turşunuz hazır olacak. Yemeklerin yanında gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.