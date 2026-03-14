Türk sinemasının emektar oyuncularından Ergün Uçucu'nun oğlu Canberk Uçucu, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat haberini yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Kopan paylaşımında, "Çok yıkıcı bir gün. Sabah Alinur Velidedeoğlu, akşamüstü İlber Ortaylı'nın üzücü haberlerinin ardından bir acı haber de Canberk Uçucu'dan geldi. Çok genç yaşta bir veda… Ne diyeceğimi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

Canberk Uçucu, 2002–2005 yılları arasında yayınlanan 'Kuzenlerim' dizisinde canlandırdığı 'Feridun' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.