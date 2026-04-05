Bahar Candan, kardeşi Su Candan ve anneleri Umut Candan; Nihal Candan’ın mezarını ziyaret etti. Candan kardeşlerin mezarın üstüne yatıp ağladığı anlar kameraya yansıdı.

'Aramızda uyumayı severdi'

Anneleri Umut Candan o anlara “Rahmetli Nihalim aramızda uyumayı severdi. Ruhu da Allah’ın izniyle gerçek evi yüce rabbimin yanında yani cennette" notu düştü.

'Prensesime bayramda gelemedik'

Anne Umut Candan "Prensesimin evi çok yağışlı hava şartlarından dolayı bayramda ziyaret edememiştik. Geç gitmek zorunda kaldık. Bebeğimle çok uzun ve duayla dolu bir gün geçirdik" sözleriyle mezar başından paylaşımlar yaptı. Görüntülerde kardeşlerin 'abla' diye ağlayarak birbirlerine sarıldıkları görüldü.