ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşanan olayda polis, 56 yaşındaki Kimberly Sullivan adlı kadının üvey oğlunu 11 yaşından beri evde kilit altında tuttuğunu ortaya çıkardı. 30 kilo ağırlığında olan adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yetkililer, "Auschwitz toplama kampından kurtulmuş bir mahkuma benziyordu" ifadelerini kullandı. Üvey anne Sullivan, yangın çıkınca evden kaçsa da bir süre sonra yakalanarak tutuklandı.

ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALDI

Adam, polise verdiği ifadede odada kilitli tutulduğu için kaçmasının imkansız olduğunu ancak el dezenfektanı ve yazıcıdan aldığı kağıtlarla yangın çıkararak yardım istediğini söyledi. "Özgürlüğümü istiyordum" diyen genç adam, yangında dumandan etkilendi ve yaralandı.

Savcı, mahkemede "Bu adam 20 yıl boyunca aç bırakıldı, işkence gördü ve insanlık dışı koşullarda yaşadı" dedi.

BİR YUDUM SUYU TUVALETTEN İÇMEK ZORUNDA KALDI

Genç adamın yıllarca hiçbir tıbbi veya diş tedavisi almadığı, günde sadece iki bardak su verildiği ve bazen tuvaletten su içmek zorunda kaldığı belirtildi.

4. sınıfta okuldan alındığı ve en son 14-15 yaşlarında babasıyla dışarı çıktığı kaydedildi. Babasının ve büyükannesinin ölümünün ardındna kimsenin onun varlığından haberdar olmadığı anlaşıldı.

Adamın eski öğretmeni Tom Pannone öğrencinin yıllarca kötü muamele gördüğüne dair endişelerini yetkililere bildirdiklerini ancak hiçbir şey yapılmadığını söyledi. "Herkes bu çocuğun başına bir şey geldiğini biliyordu ama hiçbir şey yapılmadı" diyerek sisteme tepki gösterdi.

Öte yandan üvey anne Sullivan ise "birinci derece saldırı", "ikinci derece adam kaçırma", "insanlık dışı muamele" ve "tehlikeye atma" gibi suçlamalarla mahkemeye çıkarıldı. 300 bin dolar kefaletle tutuklu yargılanıyor. Avukatı ise suçlamaları reddettiğini ve müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia etti. Yetkililer, adamın nasıl bu kadar uzun süre gözlerden uzak tutulduğunu araştırıyor.