İBB Davası'nda dokuzuncu celse öncesi mahkeme heyetinin 5 CHP'li milletvekilinin mahkeme binasına alınmayacağını aktardığı öğrenildi.

Mahkeme başkanın sözlü talimatıyla yasaklanan CHP'li vekiller şöyle sıralandı:

Ali Mahir Başarır

Mahmut Tanal

Turan Taşkın Özer

Özgür Karabat

Bahadır Erdem



Avukat Kaptan Yılmaz: Duruşmaya başlamadan önce bir hususu izah etmek isterim. Binaya girişte alınan güvenlik önlemlerinde 5 milletvekilinin isminin, sizin şifahi talimatınızla içeri alınmaması yönünde bir talimatınız olduğu söylenerek alınmıyormuş. Duruşmanın aleniyeti ilkesi gereği duruşma salonuna girebilmeleri lazım. Böyle bir talimatınız var mı? Bu sorunu çözmenizi de rica ediyoruz.

Mahkeme Başkanı: Biz daha önce tedbir kapsamında müzekkere yazmıştık. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na. Tedbirin şartlarını ayarlıyorlar.

Avukat Yılmaz: Yani sizin şifahi talimatınız yok mu? Jandarma öyle beyan ediyor çünkü.

M.B.: Siz savunmanıza devam edebilirsiniz Avukat Bey.

Avukat Yılmaz: Bir soru soruyorum Başkanım.

M.B.: Avukat Bey, yani sizin müvekkilinizle alakalı bir durum yok.

Avukat Yılmaz: Olabilir. Duruşmanın aleniyeti avukat olarak beni de ilgilendiriyor Sayın Başkan.

M.B.: Biz, aleniyeti ihlal eden herhangi bir karar vermedik.

Avukat Yılmaz: Bir soru sordum: Şifahi talimatınız var mı, yok mu? Basit bir soru.

M.B.: Başsavcılığın takdirinde uygulama, onlara bıraktık biz. Avukat hanım buyurun, devam ederiz.

Avukat Yılmaz: Peki. Tekrar söylüyorum ama Cumhuriyet Savcılığı’na bıraktığınız bu husus, mahkemenin başkanı olarak sizin sorumluluğunuzu ortadan kaldırmıyor. Bu duruşmanın aleniliğini sağlamak sizin sorumluluğunuzda.

M.B.: Evet, söyledikleriniz kayda geçti zaten. Buyurun.