Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Alanyaspor'u ağırlıyor. İki takım, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşılaşacak. Tek maç usulüne göre oynanacak çeyrek final karşılaşmasını kazanan takım, yarı finalde Konyaspor'un rakibi olacak. Beşiktaş daha önce Türkiye Kupası'nı 11 kez müzesine götürürken; Akdeniz ekibi ise 2019-2020 sezonunda final maçına çıktı. Alanyaspor, o maçta Trabzonspor'a 2-0 kaybederek kupanın ucundan döndü. Tüpraş Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın. VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu, AVAR'da Bersan Duran oturacak. ATV'den canlı yayınlanacak müsabakanın canlı anlatımı ise sozcu.com.tr'de olacak. BOŞ KOLTUK YOK Ev sahibi Beşiktaş adına sezonun önemli karşılaşmasında tüm biletler satıldı. Siyah-Beyazlıların açıklamasında, "Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile karşılaşacağımız maçın biletleri tamamen tükendi. Büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyoruz. Satılan biletlerin haricinde kombine sahibi taraftarlarımızın maça gelememeleri halinde kombinelerini kulübümüze devretmelerini, kalan koltukların boş kalmaması adına önemle rica ediyoruz" denildi. İLK 11'LER Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de son oynadığı Samsunspor maçına göre kadroda 3 değişikliğe gitti. Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, El Bilal, Cerny, Oh. Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Ümit, Duarte, Janvier, İbrahim, Hadergjonaj, Maestro, Hwang, Güven.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.