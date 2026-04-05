Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertlilere altın değerinde 3 puanı getiren gol, 90+11'de Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı vuruşuyla geldi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın Trabzonspor'a kaybettiği haftada derbi karşılaşmasında altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada Fenerbahçe maçın başında gole çok yaklaştı! Musaba'nın presle kazandığı topu Asensio içeri bıraktı, Nene karşı karşıya pozisyonda auta vurdu.

10. dakikada bu kez Beşiktaş gole çok yaklaştı! Oh'un şutu Ederson'dan döndü, yakın mesafede tamamlamak isteyen Cerny'nin şutunu ise savunma kornere uzaklaştırdı.

ASENSİO SAKATLANDI

24. dakikada Fenerbahçe'de Asensio şoku! İspanyol yıldız, sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Fred dahil oldu.

40. dakikada Cerny'nin pasında Orkun yaydan kaleye sert şut çıkardı! Ederson müthiş refleks göstererek topu kornere uzaklaştırdı.

45+5. dakikada Nene'nin içeri çevirdiği topta Fred dokunamadı! Fenerbahçe gole yaklaştı.

GOL SEVİNCİ KISA SÜRDÜ VAR DEVREYE GİRDİ

56. dakikada Guendouzi gole çok yaklaştı! Sol direk dibine gönderdiği topu Ersin son anda kornere çıkardı.

56. dakikada Kadıköy'de ev sahibi önce gol sevinci yaşadı ardından VAR'dan iptal geldi. Guendouzi'nin içeri kestiği topta Gökhan Sazdağı kendi kalesine attı. Ancak VAR incelemesinin ardından ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

61. dakikada Maç inanılmaz tempo kazandı! Bu kez Cherif karşı karşıya kaldı, Ersin gol izni vermedi. Kaleye doğru yavaşça süzülen topu savunma uzaklaştırdı.

KEREM VE CHERİF, ERSİN'İ GEÇEMEDİ

74. dakikada Fenerbahçe çok net fırsatı tepti! Yarı sahayı hızla kat eden Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kerem de Ersin engelini geçemedi.

85. dakikada Fenerbahçe Beşiktaş'ı 2'ye tek yakaladı! Kerem'in pasında yakın mesafede karşı karşıya kalan Cherif'in şutu Ersin'e takıldı. Top kornere çıktı.

GOL 90+11'DE PENALTIYLA GELDİ

90+7' Fenerbahçe penaltı kazandı! Agbadou'nun ceza sahası içinde Nene'ye müdahalesinde penaltı kararı çıktı. Hakem, VAR odasıyla temas halinde...

90+11' Gol! Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 90+11'de öne geçti!