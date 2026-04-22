Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, Lemina, Ahmed, Lang, Sane, Icardi.

Gençlerbirliği:Erhan, Fıratcan, Goutas, Thalisson, Abdurrahim, Diabate, Samed, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore.

İKİ MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray ile Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig'de sezon başından beri iki kez karşılaştı. İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 10 karşılaşmada mağlubiyet görmedi. Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında organizasyonda 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 gol yedi.