İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasıyla aralarında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 402 sanıklı dava devam ediyor.

DURUŞMALARDA DÖRDÜNCÜ HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 15 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam edilecek.

SAAT 22.00’YE KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 12’nci celsede, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Diğer yandan Mahkeme başkanı saat 22.00’ye kadar duruşmaların devam edebileceğini belirtti.

İKİ DAVANIN DURUŞMASI DA AYNI GÜN

Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı 'Bilirkişi' davasında duruşma 30 Mart Pazartesi gününe ertelenmişti. Silivri’de İmamoğlu’nun sanık olarak yargılandığı iki duruşma da aynı anda görülecek.

Ekrem İmamoğlu'nun 'Bilirkişi' davasının duruşmasına katılması bekleniyor.