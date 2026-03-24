İBB Davasının dünkü duruşmasında, tutuklu sanıklar salona alkış tufanı ve yoğun tezahüratlarla girdi. Yakınları, sevgililerine ve aile bireylerine seslenerek gözyaşları içinde desteklerini gösterdi. İzleyicilerin, salondaki isimlerle aralarında geçen ve salonda yankılanan sözleri şöyle oldu:

“Elif, (Elif İpek Atayman) annem, kurban olurum sana!”

“Çalık Başkanım (Murat Çalık) seni çok seviyorum, vallahi çok seviyorum!”

“İyi yaşların olsun Seza” (Seza Büyükçulha).

“Baba”, “Şahan Başkanım” (Emrah Şahan),

“Yavuz Başkanım” (Yavuz Saltık),

“Buğra başkanım günaydın” (Buğra Gökce). “Çok özledik sizi” gibi yürek burkan seslenişler.

İYİ Kİ DOĞDUN SEZA…

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “Başkanım”, “Cumhurbaşkanım” sloganları ve yoğun alkışlarla salona girdi. Yakınlarından gelen “Başkanım sizi çok seviyoruz, bayramınız kutlu olsun” mesajları duygu dolu anlara yol açtı.

Duruşma arasında verilen aranın ardından tutuklular tekrar salona getirildiğinde ise izleyiciler sandalyelerin üzerine çıkarak sevdiklerini görmeye ve seslerini duyurmaya çalıştı. Sanıklar da karşılık olarak el salladı, yumruklarını havaya kaldırdı, kalp işareti yaptı ve öpücükler gönderdi.

Salonda dikkat çeken bir başka an ise pastasız doğum günü kutlaması oldu: “İyi ki doğdun Seza...” sloganlarıyla İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha’nın adlı doğum günü kutlandı. Büyükçulha’nın kızları da okula gitmedi ve tutuklu babasının doğum gününü duruşma salonunda kutlandı. Ayrıca “Şehir Plancıları buradayız, yalnız değilsiniz” ve “Buğra başkan düşünme, sorun yok” gibi destek mesajları da duyuldu.