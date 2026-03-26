Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, geçtiğimiz aylarda lösemi olduğunu açıklamıştı. Uzun süredir hastanede tedavi gören sanatçıdan yeni bir gelişme geldi. BEKLENEN HABER GELDİ Tedavi sürecine dair sık sık takipçilerini bilgilendiren Cansever, kritik aşamaya gelindiğini daha önce duyurmuş ve uygun donör bulunması halinde ameliyat olacağını belirtmişti. Beklenen haber geldi ve sanatçı için uygun ilik bulundu. HASTANEDEN PAYLAŞIM YAPTI Hastaneden yaptığı son paylaşımda saçlarını kestirdiği görülen Cansever, bugün ameliyata gireceğini şu sözlerle duyurdu: “Gördüğünüz gibi hastanedeyim. Bugün ilik nakli olacağım; dualarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum.” Sanatçının sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, hayranları sosyal medyada destek mesajları paylaşmaya devam ediyor.

