Olay, önceki gün sabah saatlerinde Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı’nda meydana geldi. Kuyumcu F.Ç., iş yerini açtığı sırada çarşaf giyen 3 erkek, içeri girdi. Şüpheliler, F.Ç.’yi silahla tehdit edip gömülü olan gizli kasayı açmasını ve altınları vermesini istedi. İş yeri sahibi F.Ç., karşı çıkınca şüphelilerle arasında boğuşma yaşandı. AYAĞINDAN VURUP KAÇTILAR Arbedede şüpheliler, F.Ç.’yi ayağından tabancayla vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.Ç., ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI F.Ç. tedavisinin ardından taburcu edilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Bismil Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheli ve onlara yardım eden 1 kişiyi ilçeye bağlı Kırsal Üçtepe Mahallesi’nde yakaladı. 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.