İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında olduğu 77 kişinin tutuklu yargılandığı 414 sanıklı İBB davasının 37’nci duruşması dün görüldü. Duruşmada ilk olarak İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha savunma yaptı. Trabzon’da restoran işletmeciliği yapan Büyükçulha’nın iddianamedeki 143 eylemde ismi geçmiyor. Ancak Le Meridien Hotel’deki görüntülerde yer alan Büyükçulha’ya “örgüt ve rüşvete ilişkin” suçlamaların yanında gayri resmi olarak İmamoğlu’nun kasası suçlaması yöneltiliyor.

Seza Büyükçulha

SUÇLAMA VE EYLEM YOK

Büyükçulha savunmasında, “Ben size iddianamenin 143 eylemden oluştuğunu savcılık makamının düşüncesine göre de birçok kanıtla desteklendiğini söylemelerine rağmen benim ismim hiç geçmiyor. Suçlandığım bir eylem yok, bir olay yok, savunulacak bir eylem, bir konum da değil. Tam bir yıldır beni suçsuz olduğum hâlde cezaevinde yatırıyorsunuz ve bunun vebalini nasıl taşıyorsunuz deyip yerime geçip oturmak istiyorum. Yerime geçip oturmak istiyorum dersem konuyu ve durumu daha çok dikkat çekeceğimi düşünüyorum ama öyle yapmayacağım. Şehrim Trabzon’dan alındım, uzun yoldan geldim ve bir yıldır suçsuz olduğumu bilerek arenada mücadele veriyorum. Arenadaki kastım cezaevi” ifadelerini kullandı.

KORİDORDA SOHBET

Dünkü duruşmada oteldeki görüntülere ilişkin konuşan Büyükçulha, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ekrem İmamoğlu benim çocukluk arkadaşımdır. Ameliyat olmuştum, doktor kaslarımın güçsüz olduğunu söylemiş, yüzmemi istemişti. Bu yüzden otele gittim. Önce spor salonuna girdim, sonra restorana çıktım. Yemek yerken ‘Ekrem İmamoğlu geliyor’ dediler. Ben de ‘O benim kardeşim geliyor, gideyim bir sarılayım” diyerek kapıya yöneldim. Ekrem Başkan aracıyla geldiğinde indi. Beni görünce ‘Ne yapıyorsun?’ diye sordu. Beraber otelin lobisinden yürüyerek içeri girdik. Ona ‘Müsaitsen gel bir kahve içelim restoranda’ dedim. Haftaya Trabzon’a geliyorum, buluşuruz’ dedi. Yani Ekrem Başkan’la kısa bir koridor sohbeti dışında bir şey olmadı.”

İmamoğlu: 4’ü mevta oldu

Duruşmada tutuklu İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy’un sağlık durumuna dikkat çeken ve önlem alınmasını isteyen İmamoğlu, “İddianamede yer alan 6 örgüt yöneticisinden 4’ü mevta oldu” dedi.

Oteldeki kamera görüntüsü

Daha uçaktan inmeden ‘gizli kasa’ ilan edildi

Seza Büyükçulha savunmasında gazeteci Cem Küçük’ün kendisi hakkındaki paylaşımlarına dikkati çekti. Büyükçulha, Trabzon’da gözaltına alınıp İstanbul’a getirildiği 23 Mayıs 2025 günü, henüz uçağı İstanbul’a inmeden Cem Küçük’ün sosyal medyada kendisini “gizli kasa” ilan ettiğini söyledi ve şöyle dedi: “Cem Küçük’ün paylaşımı 23 Mayıs 2025, saat kaç? Öğleden sonra 7.25. Ben neredeyim sayın hakim biliyor musunuz? Ben uçaktayım. Henüz uçaktan inmemişim, hakimin karşısına çıkmamışım.”