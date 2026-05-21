Sirke kokusundan rahatsız olanların tercih etmeye başladığı yöntemde, yalnızca birkaç malzeme ile çaydanlığın iç yüzeyindeki kirecin dakikalar içinde çözüldüğü belirtiliyor.

KOKU BIRAKMADAN KİRECİ ÇÖZÜYOR

Uzun süre kullanılan çaydanlıklarda oluşan beyaz kireç tabakası hem çayın tadını etkiliyor hem de çaydanlığın performansını düşürüyor. Ev temizliğiyle ilgili içeriklerde öne çıkan yöntemde ise limon tuzu ön plana çıkıyor.

Uygulama için çaydanlığın içerisine bir veya iki yemek kaşığı limon tuzu ekleniyor. Ardından yarısına kadar su doldurulup ocakta birkaç dakika kaynatılıyor. Kaynama sırasında limon tuzunun asidik yapısı, metal yüzeye yapışan kireci yumuşatarak çözmeye başlıyor.

Özellikle mutfaklarda sık kullanılan çelik çaydanlıklarda etkili olduğu belirtilen yöntemde, işlem sonrasında çaydanlığın içinin süngerle hafifçe silinmesi yeterli oluyor. Birçok kullanıcı, ağır sirke kokusu oluşmaması nedeniyle bu yöntemi daha pratik buluyor.

İNATÇI KİREÇLERDE KARBONAT DESTEĞİ

Kireç tabakası uzun süredir temizlenmediyse, limon tuzuna ek olarak karbonat kullanılması öneriliyor. Karbonatın sıcak suyla birleşmesi, özellikle tabana yapışan sert tortuların çözülmesini kolaylaştırıyor.

Bazı kullanıcılar ise limon suyu, karbonat ve sıcak su karışımını tercih ediyor. Bu yöntemlerin düzenli uygulanmasının çaydanlığın ömrünü uzattığı ve çayın tadını koruduğu belirtiliyor.