Tokat genelinde günlerdir etkisini sürdüren yoğun sağanak yağışlar, kentin can damarı olan Yeşilırmak’ta debinin hızla yükselmesine neden oldu. Nehir yatağındaki su seviyesinin kritik eşiğe ulaşması, şehir merkezinde büyük bir taşkın riskini beraberinde getirdi.
Tokat Devlet Hastanesi karşısında bulunan ve nehirdeki su sirkülasyonunu olumsuz etkilediği belirlenen ÇEDAŞ Köprüsü için acil yıkım kararı çıktı. Yapılan teknik incelemelerde, köprünün mevcut yapısıyla suyun akış hızını kestiği ve nehrin taşmasına zemin hazırladığı saptandı.
Kararın ardından Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dev iş makineleriyle bölgeye çıkarma yaparak yıkım çalışmalarını başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak köprüyü araç ve yaya trafiğine tamamen kapattı.