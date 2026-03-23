Ayvalık’ta çekimleri devam eden Cennetin Çocukları dizisinde dikkat çeken bir değişim yaşandı. Başrol oyuncularından İsmail Hacıoğlu, hakkında çıkan gelişmelerin ardından projeye veda etti.

SORUŞTURMA SONRASI KADRODAN ÇIKARILDI

Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu, bu gelişmelerin ardından dizinin kadrosundan çıkarıldı.

Yaşanan bu süreç, dizide büyük bir değişimi de beraberinde getirdi. Çekimlere ara verilirken, senaryoda da önemli düzenlemelere gidildi.

YENİ BAŞROLLER BELLİ OLDU

Yapım ekibi, yaşanan krizin ardından hızlı bir şekilde yeni oyuncu kadrosunu oluşturdu. Dizinin yeni başrolleri Burak Serdar Şanal ve Buse Meral oldu.

Yenilenen hikaye ile birlikte ekip yeniden sete çıkarak çekimlere başladı.

KADROYA FLAŞ TRANSFERLER

Cennetin Çocukları dizisine son olarak başarılı oyuncu Deniz Hamzaoğlu’nun ardından bir isim daha katıldı.

Etkili performansıyla dikkat çeken Muharrem Türkseven, “Sezer” karakteriyle diziye dahil oldu. Türkseven, hikâyede Şeref’in oğlunu canlandıracak.

HİKAYE YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Yaşanan ayrılığın ardından dizinin senaryosunda köklü değişiklikler yapıldı. İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı karakterin hikayesi sonlandırılırken, yeni oyuncularla birlikte dizinin yönü tamamen değişti.