Sağlığımıza faydalı besin değerleri içermesinin yanı sıra lezzet bakımından da vazgeçilmez besinler arasında yer alan kuruyemiş, yüksek kalorili yapısına rağmen beslenme uzmanları tarafından sık sık tavsiye edilmekte.



Düzenli tüketilmemesi halinde aşırı yağlanma ve kilo problemlerine yol açabilecek kuruyemişler, sağlıklı beslenmek isteyen herkesin gün içerisinde tüketmesi gereken gıdalar arasında yer alıyor. Peki sağlığımız için hangi kuruyemişleri tüketmeliyiz?

HANGİ KURUYEMİŞLERDEN UZAK DURULMALI?



Uzmanların bu soruya verdiği yanıt, diyet listesinin hazırlanacağı kişiye göre değişmekte. Elbette farklı eksiklikler için başka türde kuruyemişlerin daha büyük fayda sağlayabileceği biliniyor. Ancak yapılan araştırmalar, sağlıklı bir insan üzerinde en olumlu etki bırakan üç kuruyemişin alışılagelmiş tercihlerden oluşmadığını gözler önüne serdi.



Hiçbir kuruyemişi tek başına zararlı olarak nitelemek mümkün değildir. Ancak kuruyemişler, uygulandıkları işlemler ya da tüketen kişinin özelliklerine göre sağlığımız için bir tehdit haline gelebilir. En sevilen kuruyemişlerden fındık, kavrularak tüketilmesi halinde bütün faydalı özelliklerini kaybetmesinin yanı sıra, kanserojen bir hale dönüşüyor.



İşte sağlığımız için en faydalı kuruyemişler...



KURU ÜZÜM



Türkiye'de bolca bulunmasına rağmen, talebin az olması nedeniyle ihracatta kullanılan kuru üzüm, en sağlıklı yemiş türleri arasında yer alır. Özellikle Asya ülkelerinde her gün tüketilen kuru üzüm, hafıza üzerinde güçlendirici etkilere neden oluyor.



Neuchâtel Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Japonya'da yaşayan insanların çok daha güçlü hafızalara sahip olmasının bir gerekçesi de beslenme alışkanlıkları olarak belirtilirken, Asya'daki toplulukların rutin diyetlerinin arasında bol bol kurutulmuş meyvelerin bulunduğu aktarıldı.

BADEM



En sevilen kuruyemişlerin arasında yer alan badem, aynı zamanda bir şifa deposudur. Sindirim sisteminin çalışmasını hızlandıran badem, kilo verme sürecini destekleyen besinler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bol miktarda E vitamini içeren badem, çiğ ya da kavrulmuş olarak tüketilebilir.



ANTEP FISTIĞI



Tatlılarda ve çikolatalarda bol bol kullanılan antep fıstığı, tekli doymamış yağlar ve çoklu doymamış yağlar açısından zengindir. Bu sağlıklı yağlar, kalp sağlığını destekler, kötü LDL kolesterol seviyelerini düşürür ve iyi HDL kolesterol seviyelerini artırır.



Bitkisel bir protein kaynağı olan antep fıstığı, kas gelişimi ve onarılmaları için önemlidir. Lezzeti nedeniyle sık sık tercih edilen antep fıstığı, hücresel sağlık, enerji metabolizması ve sinir sistemi fonksiyonu için de oldukça faydalı bir besindir.





