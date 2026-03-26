Ayrıldıkları iddia edilen Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete çifti, çıkan haberlerle ilgili ilk kez konuştu. Ünlü çift, 2 yıldır devam eden ilişkilerinin sorunsuz olduğunu ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

''HER ŞEY YOLUNDA''

Sözcü’den Hakan Kanburoğlu’nun haberine göre, Mete ayrılık iddialarını şu sözlerle yalanladı:

“Ne böyle bir ayrılık oldu, ne de buna benzer bir şey. Nereden çıkıyor bu haberler anlamıyorum. Aramızda her şey yolunda.”

Sosyal medyada birbirlerini takipten çıktıkları yönündeki iddialara da açıklık getiren Mete,

“Birbirimizi takipten hiç çıkmadık, hesaplarımız açık. Durup dururken ortada hiçbir şey yokken nasıl böyle yalan bir haber çıkabiliyor?”

ifadelerini kullandı.

SPOR SALONUNDAN PAYLAŞIM

Ayrılık haberleri sonrası Mete, spor salonundan yaptığı paylaşımda dikkat çekti. Çift, spor hocası Umut Karataş ile birlikte çekilen kareye “Sevdiceğimi emin ellere teslim ettim. Şimdi işe.” notunu düştü ve ilişkilerinin sorunsuz devam ettiğini gösterdi.