Şanlıurfa'da Ceylanpınar Belediyesi tarafından 10 Mayıs'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan "bahar şöleni" iptal edildi.

Sanatçılar "Xece" adıyla bilinen Hatice Yaşar ve Hamit Karadeniz'in sahne alması beklenen konserin iptal gerekçesinin "Türk bayrağı" olduğu iddia edildi.

Yerel kaynaklarda yer alan haberlere göre, belediye başkanı Uğur Kahraman'ın organizasyon şirketinden sahneye büyük bir Türk bayrağı asılmasını istediği ancak firmanın talebe sıcak bakmadığı iddia edildi.

Taraflar arasında yaşanan görüş ayrılığı sonrası konserin iptal edildiği açıklandı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada etkinliğin "zorunlu ve beklenmedik sebepler" nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Halkımıza göstermiş olduğu anlayış için teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

ŞARKICI DA AÇIKLAMA YAPTI

Sanatçı Hatice Yaşar da aynı gün yaptığı Kürtçe ve Türkçe açıklamada konserin iptal edildiğini duyurarak, iptal gerekçesine dair kendilerine bilgi verilmediğini ifade etti.