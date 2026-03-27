Altın fiyatları son günlerde sert hareketlenmeler yaşıyor. Düşen altın fiyatlarını fırsat bilenler kuyumculara akın etti. Çeyrek altın bugün dakikalar içinde bin lira yükseldi. Altın fiyatları son dönemde adeta dalgalı bir seyir izliyor. Trump’ın açıklamaları sonrası sert düşen altın fiyatlarını fırsat bilenler, kuyumculara akın etti. Gram altın kuyumcularda tükendi. Esnaf, camlarına “Altın vallahi bitti” gibi yazılar asmaya başladı. Gram altının tükenmesiyle vatandaş çeyrek altın almaya yöneldi. ‘Çeyrek’te de talep patlayınca, bu üründe işçilik masrafı tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, çeyrek altına talebin artmasıyla fiyatlar dakikalar içinde bin lira birden yükseldi. Sabah seansında 12 bin 263 lirada bulunan çeyrek altın, öğlen seansında saat 11.20 itibarıyla 13 bin 23 liraya yükseldi. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

