İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yolda yürüyen Emirhan M. (21), karşılaştığı Hebun Y.'ye (30) tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu Hebun Y. sol baldırından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde yapılan incelemelerde 2 adet boş kovan bulundu. Polis ekiplerinin kamera ve saha çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin Emirhan M. olduğu belirlendi. Şüpheli, olaydan yaklaşık 1 saat sonra sokakta gözaltına alındı. Şüphelinin kaçarken sokak kesişiminde bulunan merdivenlere bıraktığı ruhsatsız tabanca ve 1 adet fişek yapılan aramalarda ele geçirildi.
3 GÜN ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ
Emniyette yapılan incelemelerde şüpheli Emirhan M.'nin 7, yaralanan Hebun Y.'nin ise 8 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi. Hebun Y.'nin daha önce Beykoz'da bir iş yeri kurşunlama olayına karıştığı için cezaevine girdiği ve olaydan 3 gün önce tahliye olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Emirhan M., çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten yaralama" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.